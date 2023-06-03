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ضبط 33 طنا و740 كيلو قمح محلى قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

السبت، 03 يونيو 2023 12:29 م
ضبط 33 طنا و740 كيلو قمح محلى قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية القمح
الشرقية- إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 فتم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة محمود جبر كبير المفتشين بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 33 طن و 740 كجم وذلك بالاشتراك مع حملة من ادارة تموين فاقوس تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى شونة الإخلاص التابعه للشركه المصريه للصوامع والتخزين وتسليمه إلى أمين الشونه علي ذمة المحضر ضد صاحب المخزن بناحية ام عجرم فاقوس برقم محضر 8922 لسنة 2023 جنح مركز فاقوس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية

محصول القمح بالشرقية

توريد القمح

اخبار الشرقية



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