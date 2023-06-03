ضبط أصحاب عربات مشروبات غير مرخصة بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، تضرر صاحبة الحساب من إنتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين محددين.

وبالفحص فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.