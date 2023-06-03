اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 09:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أصحاب عربات مشروبات غير مرخصة بالقاهرة الجديدة

السبت، 03 يونيو 2023 08:17 م
ضبط أصحاب عربات مشروبات غير مرخصة بالقاهرة الجديدة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، تضرر صاحبة الحساب من إنتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين محددين.
 
وبالفحص فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.
 
 
 

الداخلية

عربات مشروبات

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة