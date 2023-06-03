سيدة أمريكا الأولى: محظوظة بزيارة الأهرامات الرائعة اليوم

إيمان حنا

أعربت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن سعادتها لزيارة أهرامات الجيزة اليوم، ضمن برنامج زيارتها للقاهرة التي بدأت أمس.

وقالت جيل، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي ب"تويتر" ، كم كانت بداية ليوم رائع، كنت محظوظة اليوم بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة، يا لها من بداية رائعة ليومى .

وكانت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن قد استقبلت عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، حيث استهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبو الهول. وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وعلى صعيد متصل نشرت جيل بايدن ، أمس الجمعة ، تغريدة على "تويتر"، أعربت فيها عن امتنانها لحفاوة استقبالها من قبل السيدة انتصار السيسى ، وقالت :" أشكرك السيدة انتصار لحفاوة ودفء الاستقبال في مصر أم الدنيا " . وحرصت على نشر صور لها لحظة وصولها في المطار، مع السيدة انتصار السيسى .