اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلاح الجو الهندى ينشر مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم القطارات

السبت، 03 يونيو 2023 10:12 ص
سلاح الجو الهندى ينشر مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم القطارات حادث قطار الهند
أ ش أ

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 نشر سلاح الجو الهندى اليوم السبت مروحيات من طراز "مي-17" من أجل إجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم 3 قطارات فى ولاية "أوديشا" الهندية؛ وذلك حسبما أفادت القيادة الشرقية للجيش الهندى.
 
وأوضحت القيادة الشرقية للجيش - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أن سلاح الجو الهندي ينسق جهود الإنقاذ مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية الهندية.
 
في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الوضع المتعلق بالحادث الذى أسفر حتى الآن عن مصرع وإصابة المئات.

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