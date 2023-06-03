سعادة بين طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية لسهولة امتحان الفقه والحديث..صور

الدقهلية شريف الديب

رسمت السعادة وجوه طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية، بعد الانتهاء من أداء امتحان مادتي الفقه والحديث، في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وعبرت عدد من الطالبات بعد أداء الامتحان بمعهد فتيات المنصورة الأزهري عن سعادتهم لسهولة الامتحان.

وقالت منى علي، طالبة بالمرحلة الثانوية، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والبعض انتهي من الإجابة قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت اليوم السبت في مادتي الفقه والحديث بمختلف المعاهد الأزهرية على مشسوى محافظة الدقهلية.

و وجه الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، الى ضرورة الالتزام و الهدوء فى امتحانات الثانوية الازهرية والتى بدأت اليوم مؤكدا على تنفيذ الاستعدادات والتدابير التى إتخذت لإجراء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023 م .

وقال رشوان بانه وجه بضبط تلك اللجان في ضوء تعليمات وضوابط وقرارات المجلس الأعلى للأزهر المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية، والتي تعمل علي ضبط اللجان ، وخروج الامتحان بأفضل صورة ، ومحاربة الغش ، مع توفير الأجواء التي تمكن الطالب من أداء الامتحان بشكل أفضل؛ حرصا علي مصلحته وحصوله علي حقه، والتأكيد علي تنبيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على الأخذ بكل سبل الأمان والصحه لحماية الطلاب والتشديد على كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامه الطلاب.

ونبه رشوان على ضرورة الإلتزام التام بكراسه تعليمات الامتحانات وتشكيل غرفه عمليات لمتابعه سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أول بأول مؤكدًا على الجهد المبذول من كل من فى المنظومة برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وبلغ عدد لجان القسم العلمي للثانوية الأزهرية في الدقهلية 45 لجنه وايضا القسم الأدبى 45 لجنه ويؤدون الامتحان فى مادتى الفقه والحديث