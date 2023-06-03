سائقو القطارات متوقفون عن العمل.. جارديان: استمرار فوضى الإضرابات فى إنجلترا

كتبت رباب فتحى

توقفت خدمات السكك الحديدية في جميع أنحاء إنجلترا مرة أخرى اليوم السبت حيث أضرب 12000 سائق قطار للمرة الثانية هذا الأسبوع وسط نزاع طويل الأمد مع الشركات العاملة حول الأجور والشروط، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويضرب أعضاء نقابة السائقين "آسليف" لمدة 24 ساعة على غالبية الخطوط في إنجلترا وبعض الطرق العابرة للحدود إلى اسكتلندا وويلز ، تاركين 40% فقط من الخدمات قيد التشغيل.

وقالت الصحيفة، إن بعض الشبكات لن تقوم بتشغيل أي قطارات على الإطلاق ، بينما سيقدم البعض الآخر جدولًا زمنيًا مخفضًا.

وأوضحت الصحيفة، أن إضراب يوم السبت سيتسبب في تعطيل أي شخص يحاول السفر إلى العديد من الأحداث الرياضية والثقافية الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في استاد ويمبلي وإبسوم ديربي والمحطة الأخيرة من جولة بيونسيه في عصر النهضة في لندن ، وكذلك تؤثر على العائلات التي تخطط لرحلات نصف العام الدراسى.

ويأتي إضراب "آسليف" في اليوم التالي لإضراب استمر لمدة 24 ساعة من 20 ألف عامل سكك حديد ينتمون إلى النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) ، مما أدى إلى إلغاء 50 % من الخدمات ، مرة أخرى على معظم الشبكات الإنجليزية وبعضها عبر طرق الحدود. كما تميز يوم الجمعة بحظر العمل الإضافي من قبل أعضاء "آسليف" ، الذين دخلوا إضرابًا كاملاً يوم الأربعاء.

ولا تزال الخلافات بين النقابات ومجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، وهي الهيئة التي تمثل المشغلين ، في طريق مسدود. رفضت "آسليف" عرضًا بزيادة الأجور بنسبة 4 % في أبريل ، والذي وصفته بأنه "سخيف" ، بينما تلقت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل تفويضًا جديدًا لمدة ستة أشهر للإضراب في مايو بعد انسحابها من صفقة مع المشغلين قالت النقابة إنه بموجبها يتم منعهم من الإضراب مع تقدم المفاوضات.

قال الأمين العام لـ" آسليف" ، ميك ويلان ، إن نقابته تأسف للاضطراب الذي تسبب فيه ، لكنه ألقى باللوم على ذلك "بقوة على أقدام 15 شركة قطارات ... وحكومة المحافظين التي تقف وراءها".