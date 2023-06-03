الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن السبت، 03 يونيو 2023 01:22 م ريختر أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، السبت، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر فى خليج عدن. وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. ريختر زلزال خليج عدن أمريكا الموضوعات المتعلقة زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بيرو السبت، 03 يونيو 2023 09:29 ص زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان الجمعة، 02 يونيو 2023 08:04 م المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية الجمعة، 02 يونيو 2023 08:02 م زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الخميس، 01 يونيو 2023 08:47 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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