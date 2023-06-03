اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن

السبت، 03 يونيو 2023 01:22 م
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن ريختر
أ ش أ

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، السبت، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر فى خليج عدن.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

 


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