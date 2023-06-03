رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بعد انكسار الموجة الخماسينية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، وحققت نسب اشغال لم تتعدى 5%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايا الحمراء فيما عدا الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت رأيا خضراء، وحققت نسب اشغال لم تزيد عن 15%.

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

يأتى ذلك فى ظل توقعات هيئة الارصاد الجوية بأن تشهد الإسكندرية اليوم الجمعه، استمرار تكاثر السحب الرعدية يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة و الصحراوية.

وذلك فى ظل ما تتعرض له محافظات مصر من منخفض خماسينى، وأجواء شديدة الحرارة وعاصفة ترابية ضربت أغلب أنحاء الجمهورية، وتمتد للقاهرة الكبرى مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) أيام الخميس و الجمعة ، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

يذكر ان الإسكندرية قد شهدت أول الأمس هطول أمطار غزيرة لأول مرة فى شهر يونيو، على مناطق متفرقة من المحافظة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.