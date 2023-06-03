اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير التهوية ومبردات المياه بلجان امتحانات كليات الجامعة

السبت، 03 يونيو 2023 02:07 م
رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير التهوية ومبردات المياه بلجان امتحانات كليات الجامعة الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تحرص على توفير سبل الراحة للطلاب وتوفير التهوية الجدية ومبردات مياه نظرا لارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا على سير الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة للامتحانات.

وأجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى للاطمئنان على مستوى الامتحانات وتأكيدا على حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال اعمال الامتحانات.

وتفقد شحات، أعمال الامتحانات بكلية  التجارة، حيث يؤدى اليوم الامتحانات بكلية التجارة طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2729 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2916  طالب وطالبة، كما تتواصل أعمال الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتمريض والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والآثار وطب الفم والاسنان والإعلام والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والمعهد الفني للتمريض.

 

 

 


جنوب الوادي

امتحانات جامعة جنوب الوادي

توفير التهوية والمياه

يوسف غرباوي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادى: حصلنا على مجموعة من الجوائز فى مسابقة إبداع 11

الخميس، 01 يونيو 2023 01:21 م

5900 طالب يؤدون الامتحانات بالحقوق والصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادى

الأحد، 28 مايو 2023 03:57 م

ختامها مسك.. طلاب من كلية التربية بجامعة جنوب الوادي يستبدلون حفل التخرج بالتبرع لصالح مستشفى أورام وتوزيع الهدايا على الأطفال.. مصطفى: "حبينا نختم مسيرتنا بعمل الخير".. وخلود: الأثر الطيب لا يزول.. صور

الأحد، 21 مايو 2023 07:00 م

الكشف على 591 حالة فى قافلة جامعة جنوب الوادى لقرية الرئيسية بنجع حمادى

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة