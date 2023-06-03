رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير التهوية ومبردات المياه بلجان امتحانات كليات الجامعة

قنا صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تحرص على توفير سبل الراحة للطلاب وتوفير التهوية الجدية ومبردات مياه نظرا لارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا على سير الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة للامتحانات.

وأجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى للاطمئنان على مستوى الامتحانات وتأكيدا على حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال اعمال الامتحانات.

وتفقد شحات، أعمال الامتحانات بكلية التجارة، حيث يؤدى اليوم الامتحانات بكلية التجارة طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2729 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2916 طالب وطالبة، كما تتواصل أعمال الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتمريض والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والآثار وطب الفم والاسنان والإعلام والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والمعهد الفني للتمريض.