رئيس جامعة العريش يتفقد مزارع العلوم الزراعية ويؤكد على أهمية القطاعات الإنتاجية لخدمة المجتمع

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، المزارع التابعة لكلية العلوم الزراعة البيئية، وقام بزيارة أحواض الأسماك البحثية التي تحتوي على السمك البوري والبلطي النيلي.

وأكد رئيس جامعة العريش، أن مزارع الدواجن والأرانب والسمان والأسماك التابعة لكليتي العلوم الزراعة البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، تُعد من أهم قطاعات الجامعة المميزة، حيث تضم وحدات إنتاجية لتربية وإنتاج مختلف أنواع الطيور الداجنة وزراعة الخضر والفاكهة والنباتات والأسماك وفق أحدث النظم العلمية الحديثة، إلى جانب خدماتها البحثية والعلمية والمجتمعية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الفترة الزمنية لاستزراع السمك الزريعة في الأحواض تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد والذي يتراوح وزنه من 250 إلى 300 جرام السمكة الواحدة، وأكد على أن الجامعة تعمل على مضاعفة إنتاج الأحواض، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد مشروعًا إنتاجيًا ناجحًا ومتميزًا من مشروعات الجامعة الخدمية والمسخرة لصالح العاملين وأهل سيناء في المجتمع المحيط بالجامعة.

وتعد جامعة العريش واحدة من أهم جامعات مصر التي تلعب دورًا تنمويًا بعد أن أقيمت بها عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص والتي تؤدي دورًا هامًا في خدمة المجتمع خلال السنوات الأخيرة، كما تمتلك أكبر مزارع سمكية من نوعها في جامعة حكومية بمصر.

وجاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة في المزارع التابعة لكلية العلوم الزراعة البيئية، حيث رافقه الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور محمد سالم، عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية الأسبق، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة أشرف عبد الفتاح وهبة.