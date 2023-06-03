رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات السياحة والفنادق والآثار والفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023، وشملت جولة رئيس جامعة الأقصر تفقد لجان الامتحانات في كليات السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة، وذلك برفقة عمداء ووكلاء الكليات الثلاث.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، في إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكان قد أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وذلك بكلية الألسن، حيث رافقه خلال الجولة الأستاذ الدكتور ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكلية طبقاً للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، بتجهيزات الكلية في العمل علي توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.



جانب من الجولات على لجان إمتحانات الكليات بالأقصر



جولات رئيس الجامعة على الكليات والامتحانات



رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الإمتحانات بالكليات



متابعة الإمتحانات بكليات السياحة والفنادق والآثار والفنون الجميلة