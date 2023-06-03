اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات قطاع الدراسة

السبت، 03 يونيو 2023 05:35 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات قطاع الدراسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

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أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات الجامعة فرع الدَّراسة.
 
شملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليتي: اللغة العربية، وأصول الدين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان، وتأكد  من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، إضافة إلى ذلك تابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.
 
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصباح منصور، وكيل كلية أصول الدين.
 
 
 

كلية اللغة العربية

امتحانات جامعة الازهر

الازها الشريف

الدراسة



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