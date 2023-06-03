رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية

كتبت هند مختار

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية فى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.