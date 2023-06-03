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رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية

السبت، 03 يونيو 2023 11:11 ص
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية فى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.
 
 
 

جولة رئيس الوزراء

زيارة رئيس الوزراء للاسكندرية

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء



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