رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية فى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندريةالسبت، 03 يونيو 2023 11:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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