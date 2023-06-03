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رئيس الوزراء: إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت قريبا

السبت، 03 يونيو 2023 03:08 م
رئيس الوزراء: إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت قريبا مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفعيل تجارة الترانزيت فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، ومشيرا أنه سيتم إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

وأوضح أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن مشروع نفق 45 تم تطويره على أعلي مستوي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

 


جولة رئيس الوزراء

زيارة رئيس الوزراء للاسكندرية

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء

الممشي السياحي الجديد

المتحف اليوناني



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