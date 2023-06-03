اليوم السابع
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حريق يلتهم حظيرة مواشٍ يسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية في الدقهلية

السبت، 03 يونيو 2023 04:41 م
حريق يلتهم حظيرة مواشٍ يسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية في الدقهلية حريق حظيره مواشي
الدقهلية - محمد الحبشي

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نشب حريق ضخم في حظيرة مواشي بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية الموجودة داخل الحظيرة وتم السيطره علية من قبل قوات الحماية المدنية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي ونفوق عدد من رؤوس الماشية الموجودة داخل الحظيرة.
 
واتتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، رفقه سيارات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق في حظيرة مواشي، ملك المواطن محمد. ال. إ. ج _65 عام _فلاح، مقيم الجزيرة دائرة المركز، وتبين نفوق 7 رؤوس ماشية من بينهم حصان ونعجة وإصابة 2 جاموسة دون خسائر بين الأهالي.
 
 
تحرر عن ذلك محضرا وتم تحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
الحمايه المدنيه تسيطر علي حريق حظيره مواشي
الحمايه المدنيه تسيطر علي حريق حظيره مواشي

تواجد سيارات الإسعاف
تواجد سيارات الإسعاف

جانب من الحريق
جانب من الحريق

حريق حظيره مواشي
حريق حظيره مواشي

نفوق مواشي بسبب الحريق
نفوق مواشي بسبب الحريق

نفوق مواشي
نفوق مواشي
 
 
 
 

نفوق ماشية

حريق حظيرة مواشي

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