وفي تدوينة، لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت جيل بايدن "الشباب مثل بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر هنا فى مصر".

وأضافت أن مصر وأمريكا تعملان معا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة.