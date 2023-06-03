جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الجراحية بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول علي رحلة طيران الخطوط التركية اشتبه على محمد علي رئيس الوردية و محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة في الراكب ا . ع . ع مصري الجنسية نظرا لارتباكه .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح شعبان وكمال عبد الحافظ ومصطفى المصري مأموري الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل أحد حقائبه.

وبالعرض علي سعد عبادي مدير الإدارة قام بتشكيل لجنة من محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة ومحمد عبدالعليم رئيس قسم التعريفة ومحمد احمد فؤاد ورقية سعد وسماء محمد مأمورى الحركة بحضور عبدالعزيز إبراهيم مأمور الحركة وإبراهيم الأحول أمن جمركي وهلال الغزالي مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود عدد 525 عبوه مستلزم طبي (سلك توجيه قسطره) مدون عليها RADIFOCUS WIRE GUIDE احجام مختلفة فيتنامي الصنع و 43 عبوة أدوات طبية (قاطع خطي) مدون عليها LINER RELOAD CUTTER Selectable mm 75 و20 عبوة شنيور ثقب طبي مدون عليها ti-force anchor with needle 05.0mm تركي الصنع باجمالي عدد 588 قطعة مستلزمات وأدوات طبية جراحية .

وبلغت قيمة المضبوطات 263 ألف و200 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 526 ألف و400 جنيه.

وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .