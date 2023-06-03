ريهام الباشا

قدم تلفزيون اليوم السابع تفطية خاصة توقعات حركة الذهب في مصر الأسبوع المقبل عقب انخفاض الطلب على المعدن النفيس، حيث استعرض الزميل إسلام سعيد تفاصيل حركة الذهب الأسبوع الماضي في البورصة العالمية والسوق المصري وتحليل مبسط حول اتجاهات الذهب في مصر وفق مجريات الأمور وحجم الطلب في البلاد.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى، ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا انه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.