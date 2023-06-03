تنفيذ 90% من مشروع نادي "المحور الشرقي" بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علاء منبع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ 90% من مشروع "نادى المحور الشرقي للخدمات" والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم الإسكان الاجتماعى بالأحياء الحادى عشر، السادس عشر والخامس عشر والثانى عشر ومنطقة ابنى بيتك، والثانى عشر والسادس عشر والمجاورات المحيطة بالنادى بل وكافة الأحياء بالمدينة.

وأشار انه أجري جولة تفقدية للمشروع، للوقوف على نسب تنفيذه، والانتهاء منه وفقا لجدول الزمني المحدد، موضحا ان المشروع على مساحة 17 فدانا جنيه حيث بلغت نسبة الأنجاز بالمشروع 90% .

ويتكون المشروع من المبنى الأجتماعى بمسطح ارضى و دورين، صالة الألعاب، حمام سباحة دولى و حمام للأطفال، ملعب كرة قدم دولى، مبنى مدرجات لملعب كرة القدم، مبنى تجارى لعرض منتجات الشباب أرضى و أول علوى وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى و2 كافتريا، عدد 4 مباني خدمية، مسجد يضم مصلية للسيدات، السور والبوابات إضافة الى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الاشجار والزهور.

ولفت رئيس الجهاز أن المدينة تشهد طفرة كبيرة من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وتم المرور على حديقه الكفراوي وشدد باستكمال الأعمال وتطوير الحديقه من تنسيق الزراعات والزهور وقص الأشجار وظهور الحديقه المنظر الجمالي لدي الزوار وتطوير الكافتيريا الخاصه الحديقه لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.