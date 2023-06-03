تقييم العرض المسرحي «انسوا هيروسترات» بثقافة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية انطلاق الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "انسوا هيروسترات"، التابع لقصر ثقافة الإسماعيلية والذي تقيمه الهيئة الهامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ويستمر حتي الخميس 8/6/2023، بحضور لجنة التقييم المكونة من المخرج حمدى حسين، الناقد يسرى حسان، الدكتور عبد الناصر الجميل مصمم ديكور، رجب أحمد مقرر اللجنة من ادارة المسرح.

يذكر أن العرض المسرحي من بطولة مجموعة من شباب المسرح أحمد الشاذلي، احمد كمال، محمود نوح، ندا محمد، محمد مسعد، كريم جودة، رنا خالد، مدحت نادي، احمد مجدى، عبد الرحمن تامر، محمد نصر، سلمي هشام، محمد رمضان، عمر ياسر، يوسف الصغير، غناء احمد الداوودي، فرحة ايهاب .

تدور أحداث المسرحية في مدينة أيفيس الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد، يتناول العرض قصة تاجر يدعى «هيروسترات» يقوم بإحراق المعبد ليحقق الشهرة ولحفر اسمه في التاريخ، فحكم عليه بالإعدام، ولكن الفساد لا يسمح للعدل بأن يأخذ مجراه، فالقوة والمال تصبح تحت تصرف هذا التاجر من داخل السجن.

وحيكت مؤامرات عديدة بين «هيروسترات» وبين باقي شخصيات المسرحية ابتداء من السجان طمعا بالمال، وزوجة الأمير طمعا منها بالمجد والشهرة، وانتهاء بالأمير حاكم مدينة إيفيس طمعا منه في البقاء في الحكم.

انسوا هيروسترات تصميم ديكور محمد فياض،اشعار علي ابو المجد، ازياء حسام عبد المجيد،الحان أحمد داوودى، دراما حركية عبد الرحمن وفائي، اضاءة شادى عزت، فني اضاءة محمد السيد،فني صوت حاتم فريد، مدير خشبة المسرح عبد السلام ابراهيم، ادارة مسرحية أحمد حلمي، ترجمة توفيق المؤذن، مادة فيلمية محمد اباظة،mapping فؤاد الصياد،دعاية ادهم علاء الدين،مساعدى الاخراج خالد طه،احمد قاسم، دراما تورج أحمد عبد الرازق، تأليف غريغورى غورين، اخراج أحمد سعيد .

تستمر العروض بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال قصر ثقافة الاسماعيلية بادارة محمد رشدى.