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تفتيش طلاب الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول وسائل غش

السبت، 03 يونيو 2023 07:00 ص
تفتيش طلاب الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول وسائل غش وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وإجراءات التصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه سيتم التصدي للغش بكل قوة وسيتم منع دخول وسائل الغش حيث سيتم تفتيش الطلاب باستخدام العصا الالكترونية قبل دخولهم لجان السير وقبل بدء الامتحان بعد صعود الطلاب إلى مقاعدهم في اللجان الفصول، إضافة إلى التنبيه على الطلاب بمنع حيازة أي وسائل غش قبل تسليمهم كراسات الأسئلة والإجابات.
 
 
وأكدت الوزارة، أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 
 
 

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