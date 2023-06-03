تسلم خطابات ندب رؤساء اللجان والملاحظين بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين بداية من بعد غد الإثنين.

وقال حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه يتم توزيع خطابات الندب على "رؤساء اللجان ـ الملاحظين والمراقبين" بالإدارات التعليمية، لافتاً إلى أنه سوف يتم فتح باب تقديم الاعتذارات الخاصة بالأعضاء منتصف الأسبوع الجارى، بداية من الثلاثاء 6 يونيو، وحتى الخميس 8 يونيو، لمقر مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات للسيدات، ومدرسة 25 يناير الإعداديه بنات للرجال.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات، منها، أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة و أن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة.

أن يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما، كما يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لديها طفل رضيع.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إلى أن غير هذه الأعذار لا يحق لأى معلم تم توجيه خطاب ندب له الاعتذا، مشددًا على أن المشاركة فى أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب على المعلمين تلبية نداء العمل، مضيفاً أن للمعلم دور كبير فى انضباط منظومة الامتحانات وخاصة الملاحظين داخل اللجان حيث يقع عليهم عبء كبير فى التصدى لظاهرة الغش أو أى محاولات أخرى من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، قائلاً (هم جنود مقاتلين فى ميدان العمل).