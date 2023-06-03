تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في العجوزة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، في العجوزة.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.