تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة شخص، وبمناظرتها تبين وجود شبهة جنائية في وفاته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.