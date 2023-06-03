اليوم السابع
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السبت، 03 يونيو 2023 11:07 ص
أكرم القصاص
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بولندا تستقبل 26 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

السبت، 03 يونيو 2023 11:00 ص
بولندا تستقبل 26 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة لاجئين أوكران
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم /السبت/ وصول 26 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالى عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 12.3 مليون لاجئ.
 
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" الناطق باللغة الإنجليزية - أن نحو 25 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل حاليا إلى 10.5 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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