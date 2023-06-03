بعد تكرار الحرائق.. تعرف على السوق المؤمن لتجار التجزئة بكوم أمبو في أسوان

أسوان- صلاح المسن

تحرص الدولة المصرية، على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمى للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

فى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" تفاصيل السوق المؤمن لتجار كوم أمبو..

أولا: اتفقت وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان، على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو.

ثانيا: السوق على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية.

ثالثا: يأتى ذلك ضمن، جهود مكثفة لمنع المحال و"الباكيات" التى تقام بشكل مكثف أو عشوائى مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق.

رابعا:يهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتى تؤول إلى الباعة الجائلين، مما يتسبب فى اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكافة أنواعها.

خامسا:تم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان.

سادسا: يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.

سابعا:اتفقت وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسوان، على توفير أنظمة التأمين على المنشآت، والعمالة غير المنتظمة، من خلال التعاقد مع إحدى شركات التأمين، بهدف توفير أفضل سبل الحماية للعمالة غير المنتظمة.حرصاً على إعلاء مصالح العاملين وتيسير تمكينهم الاقتصادى.