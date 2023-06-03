بريطانيا تدعو لمكافحة التدخين بوضع ملصقات على السجائر

كتبت أمل علام

دعت المملكة المتحدة، لطباعة ملصقات مثل "السم في كل نفخة" على السجائر الفردية، بعد أن أصبحت كندا أول دولة تطبق سياسة مكافحة التدخين، حيث ستطبع كندا ملصقات التحذير الصحية على السجائر الفردية اعتبارًا من 1 أغسطس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة، تنفق هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS 2.4 مليار جنيه إسترليني كل عام لعلاج الحالات المتعلقة بالتدخين



ملصقات تحذيرية على كل سيجارة

أكد الخبراء، أن المملكة المتحدة يجب أن تكتب على السجائر الفردية ملصقات تحذيرية صحية بموجب إصلاحات للقضاء على التدخي، وسوف يتطابق مع الخطوة التي اتخذتها كندا هذا الأسبوع، في خطوة عالمية أولى، لجعل "من المستحيل عمليًا" على المدخنين تجاهل مخاطر التدخين، ويأمل رؤساء الصحة في البلاد أن تساعد العبارات بما في ذلك "السم في كل نفخة" و"السجائر تسبب السرطان " في الحد من استخدام التبغ.

ورحبت الهيئات الصحية الكندية على نطاق واسع، وحث النظير المحافظ، اللورد جورج يونج - الذي أمضى 4 عقود في الضغط من أجل قانون مماثل في المملكة المتحدة - الحكومة على "أن تحذو حذوها".

عندما اقترحته في السبعينيات كانت استجابة معقولة ومتناسبة لمنتج قاتل، لا يزال هذا هو الحال بعد أكثر من 40 عامًا.

في العام الماضي اقترح اللورد يونج أيضًا على مصنعي التبغ استخدام ثمانية تحذيرات مختلفة بالتناوب على السيجارة نفسها، وورق لفها بموجب شروط مشروع قانون التحذيرات الصحية للسجائر، مشروع القانون حاليًا في مرحلة القراءة الثانية في مجلس العموم، بعد أن أقره مجلس اللوردات.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن تغطي التحذيرات الصحية المصورة حاليًا 65 % من الجزء الأمامي والخلفي لكل علبة سجائر في المملكة المتحدة، مع وجود تحذيرات إضافية في الأعلى، بموجب القواعد التي تم تقديمها في عام 2016.

تأمل وزارة الصحة الكندية أن العبارات التي تتضمن "السم في كل نفخة" و "السجائر تسبب السرطان" ستجعل من "المستحيل عمليًا" على المدخنين تجاهل التحذيرات

وفي الوقت نفسه، قالت هيزل تشيزمان، نائبة الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل على التدخين والصحة (ASH)، إن التحذيرات بشأن السجائر الفردية والأوراق ستعزز الرسالة الموجهة للمدخنين بشأن الأضرار.

وأضافت الصحيفة، أهنئ كندا على كونها أول من اتخذ هذا الإجراء المعقول للصحة العامة، اعتمدت كندا لأول مرة متطلبات التحذير التصويرية لحزم منتجات التبغ في عام 2000 لزيادة الوعي بالمخاطر الصحية والآثار الصحية المرتبطة باستخدام التبغ، الرسائل والصور الحالية المتعلقة بالصحة للسجائر والسيجار الصغير موجودة منذ عام 2011.

تأمل البلاد أن تساعد الخطوة الجديدة - المقرر تقديمها في 1 أغسطس - في جهودها لخفض استخدام التبغ في كندا إلى أقل من 5 % بحلول عام 2035.

ما مدى خطورة التدخين على القلب؟

يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية، بما في ذلك القطران وغيرها من المواد التي يمكن أن تضيق الشرايين وتتلف الأوعية الدموية، بينما يرتبط النيكوتين - وهو مادة سامة شديدة الإدمان توجد في التبغ - ارتباطًا وثيقًا بالزيادات الخطيرة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، يؤدي التدخين أيضًا إلى إطلاق غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون، الذي يحل محل الأكسجين في الدم، مما يقلل من توافر الأكسجين للقلب.

كم يقتل التدخين المدخنين؟

من المعروف أن التدخين يقتل أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، بما في ذلك 890.000 من استنشاق الدخان غير المباشر، لكن الكثير من الناس لا يدركون أن ما يقرب من نصف هذه الوفيات، حوالي ثلاثة ملايين، ناجمة عن أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تعتقد وزارة الصحة الكندية، إنه بحلول أبريل 2025، سيحمل تجار التجزئة في كندا منتجات التبغ التي تحمل ملصقات التحذير الجديدة فقط.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان لها: "إن وضع تحذيرات على السجائر المنفردة والسيجار الصغير والأنابيب ومنتجات التبغ الأخرى سيجعل من المستحيل تقريبًا تجنب التحذيرات الصحية تمامًا".

وفقًا للوزيرة الكندية للصحة العقلية والإدمان ووزيرة الصحة المساعدة، كارولين بينيت، فإن تعاطي التبغ يقتل 48000 كنديًا كل عام.

وقالت إن الصور الرسومية المحدثة المعروضة على العبوة "ستوفر تذكيرًا حقيقيًا ومذهلًا بالعواقب الصحية للتدخين"، مضيفة، "سنواصل القيام بكل ما يلزم لمساعدة المزيد من الناس في كندا على الإقلاع عن التدخين ومساعدة الشباب على عيش حياة صحية خالية من التبغ"، يبلغ حوالي واحد من كل 8 بريطانيين وأمريكيين عن يدخنون السجائر الآن، مقارنة بما يقرب من النصف في السبعينيات.

تهدف حكومة المملكة المتحدة إلى خفض معدلات التدخين إلى 5% فقط بحلول عام 2030، ولكن في (ديسمبر) توقع مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه من غير المرجح تحقيق الهدف حتى عام 2039 بناءً على الاتجاهات الحالية.

كما دعا مستشارو الحكومة في الأشهر الأخيرة إلى حظر التدخين على الأرصفة خارج المطاعم، يقتل التدخين حوالي 78 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام، ويعيش الكثير منهم مع الأمراض بسبب عاداتهم، نصفهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف حالة دخول إلى المستشفيات كل عام في إنجلترا تُعزى إلى التدخين، وأن التدخين يكلف الاقتصاد 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا، من هذا، يقع 2.4 مليار جنيه إسترليني على عاتق هيئة الخدمات الصحية البريطانية، و 1.19 مليار جنيه إسترليني يقع على نظام الرعاية الاجتماعية، ويتم فقدان أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني في تكاليف الإنتاجية من الأرباح المفقودة والبطالة والوفاة المبكرة المرتبطة بالتبغ.

يُعتقد أن الــ 7000 آلاف مادة كيميائية في التبغ - بما في ذلك القطران وغيرها من المواد التي يمكن أن تضيق الشرايين وتضر بالأوعية الدموية - هي السبب وراء بعض الأضرار التي يلحقها التدخين بالقلب، وفي الوقت نفسه، يرتبط النيكوتين - وهو مادة سامة تسبب الإدمان وموجودة في التبغ - ارتباطًا وثيقًا بالزيادات الخطيرة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، يؤدي التدخين أيضًا إلى إطلاق غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون، الذي يحل محل الأكسجين في الدم، مما يقلل من توافر الأكسجين للقلب.