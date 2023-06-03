انطلاق أولى فعاليات حياة كريمة بقرية سجين الكوم بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، انطلاق فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز قطور، وذلك من خلال تفقد عدد من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأولوية إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية.

بدأت الجولة بتفقد موقع القافلة البيطرية والتي تقدم جميع الخدمات البيطرية بالمجان من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات الدم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

وفي مدرسة الشهيد محمد فؤاد مهنا قام المحافظ بتوزيع 40 كرتونة مواد غذائية وتوزيع 40 مساعدة مالية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالقرية، كما تم تسليم 4 قروض لأربع مشروعات بقيمة 30 ألف جنيه لكل مشروع وبإجمالي 120 ألف جنيه مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي.

وتابع المحافظ جولته في سجين الكوم، بتفقد أنشطة مديرية الشباب والرياضة التي تم تنفيذها بمقر مركز شباب القرية حيث شهد المحافظ عدداً من الفاعليات ومنها ندوات عن التمكين الاقتصادي للفتيات والمرأة، برنامج مشواري وبرنامج تصدوا معنا لمواجهة الشائعات، إلى جانب مشاهدة عروض الجوالة والأنشطة الرياضية والألعاب المتنوعة التي شارك بها أبناء القرية في ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم، وشد الحبل؛ كما كرم المحافظ 2 من أبطال العالم التايكندو الذين قدموا عرضاً مبهراً للجميع.

واستكمل رحمي جولته بتفقد مدرسة سجين الكوم الإبتدائية المشتركة والتى شهدت عددا من الفاعليات منها أنشطة رياضية، عرض أراجوز، ورش عمل عن خدمات البيئة، ندوات عن التربية البيئية وحقوق الطفل، فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورشة عمل لإعادة تدوير الخشب والكرتون للأطفال، برنامج فرصة، توزيع بطاقات رقم قومي على السيدات ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قوافل تعليمية لطلبة الثانوية العامة في جميع المواد، حيث أشاد المحافظ بالكثافة وإقبال الطلاب على تلك القوافل.

وحرص الدكتور طارق رحمي على اصطحاب الطلاب لزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة،كما تفقد عدد من الندوات عن الصحة الإنجابية، مخاطر الزواج المبكر، مكافحة الإدمان والأمن الصناعي.

كما تفقد ورش عمل حرفية عن إنتاج عيش الغراب، واختتم المحافظ أنشطة المدرسة بعرض للطالبات بعنوان "اعرف بلدك" تم من خلاله عرض أهم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا بمدرسة سجين الكوم الابتدائية الجديدة، وتضم تخصصات (الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية)، إلى جانب الصيدلية والتي تقدم العلاج بالمجان، كما شهد رحمي قافلة تنظيم الأسرة والتي نظمتها مديرية الصحة إلى جانب فعاليات المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض وقافلة سلامة قلبك لعلاج أمراض القلب والروماتيزم والتي نظمتها جمعية قلوب أصحاء.

وعلى هامش الفاعليات التقى محافظ الغربية بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم موجها مديري مديريات (التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة) لحلها على الفور، وعرض تقرير بما سيتم تنفيذه في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية طب طنطا، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، و أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.