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اليوم مقابلة خريجى الشرطة المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

السبت، 03 يونيو 2023 04:00 ص
اليوم مقابلة خريجى الشرطة المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 النيابة الإدارية -أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.
 
وجاءت المواعيد كالتالى:
* السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.
* الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية"
* الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".
 
 

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