اليوم.. بايدن يوقع على قانون سقف الدين لتجنب تخلف كارثى عن السداد

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه سيوقع السبت على مشروع القانون الذى أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانونا، بحسب سكاى نيوز.