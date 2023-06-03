النيابة تأمر بضبط تاجر أطلق عيارا ناريا بـ"فرح" وتسبب فى وفاة شاب بالشرقية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة منشأة أبو عمر، بسرعة ضبط وإحضار تاجر أطلق عيار نارى بطرق الخطأ في حفل زفاف مما تسبب في مصرع شاب أثناء وجوده في الفرح الشعبى.

ولقى شاب مصرعه في منطقة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية ، بعدما أصيب بطلق نارى أثناء وجودة في "حفل زفاف" ، حيث أطلق أحد المعازيم عيار نارى من سلاح خرطوش احتفالا بالفرح الا ان الطلقة خرجت واستقرت في جسد المجنى عليه وفر المتهم هاربا .

البداية بتلقى مركز شرطة منشأة أبو عمر في الشرقية بلاغا من المستشفى بوصول شاب 20 سنه ، مصاب بطلق نارى في جسده أودى بحياته ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تاجر اطلق عيار نارى من "فرد خرطوش" أثناء وجوده في حفل زفاف ، وفر هاربا ، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم .