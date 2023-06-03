اليوم السابع
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المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية

السبت، 03 يونيو 2023 03:15 م
المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، أنه فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة عدد 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وجارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

واختتم البيان بتقديم خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين .

 


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