المتحدث العسكرى: وزير الدفاع يجرى اتصالا بنظيره الإسرائيلى بشأن أحداث اليوم

كتب زكى القاضى

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بإجراء اتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم، وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين، والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً .