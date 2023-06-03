اليوم السابع
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الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس

السبت، 03 يونيو 2023 10:30 ص
الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس المجمع المقدس
كتب ـ محمد الأحمدى

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عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا  تواضروس الثانى،  بابا الإسكندرية  وبطريرك  الكرازة المرقسية،  وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.

 

وجاءت أبرز توصيات لجنة الأسرة الآتى:

الاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً.

-  تأكيد الاهتمام بجدية كورسات  المشورة للمقبلين على الزواج ، متضمنة  موضوعات عن تنظيم الأسرة ،وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب.

- التأكيد على قراءة  "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

- تشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية  تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي

- التوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة.

- التوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة.

- الاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات مثل: -

• مبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء.

• مبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.

- الاستفادة من خبرات كبار السن، والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة  نفسها.

 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجنه الاسره بالكنيسة



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