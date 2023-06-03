الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس

وجاءت أبرز توصيات لجنة الأسرة الآتى:
الاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً.
- تأكيد الاهتمام بجدية كورسات المشورة للمقبلين على الزواج ، متضمنة موضوعات عن تنظيم الأسرة ،وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب.
- التأكيد على قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.
- تشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي
- التوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة.
- التوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة.
- الاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات مثل: -
• مبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء.
• مبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.
- الاستفادة من خبرات كبار السن، والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة نفسها.
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