الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس

وجاءت أبرز توصيات لجنة الأسرة الآتى:

الاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً.

- تأكيد الاهتمام بجدية كورسات المشورة للمقبلين على الزواج ، متضمنة موضوعات عن تنظيم الأسرة ،وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب.

- التأكيد على قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

- تشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي

- التوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة.

- التوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة.

- الاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات مثل: -

• مبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء.

• مبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.

- الاستفادة من خبرات كبار السن، والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة نفسها.