اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العنصرة 4 يونيو الجارى

السبت، 03 يونيو 2023 02:00 م
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العنصرة 4 يونيو الجارى عيد العنصرة
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد حلول الروح القدس أو ما يسمى بـ "عيد العنصرة" غدا الأحد 4 يونيو 2023.

ويأتي 5 بؤونة 1738 فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بعشرة أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الإثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.

ويصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة والتى تبدأ فى الكنائس ليل السبت، حيث يؤديها الأقباط ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيد الكنيسة مرتين في طقس الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.

ويبدأ الأقباط منذ الغد فى صوم الرسل الذى يمتد حتى 45 يوما، لمشاركة الرسل فى صومهم وصلاتهم التى تجسد بدء خدمتهم وتبشيرهم بالمسيحية فى كل الأقاليم.  

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد العنصره



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الأقباط بعيد العنصرة

الأحد، 12 يونيو 2022 12:13 م

تعرف على أبرز طقوس عيد العنصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 12 يونيو 2022 11:11 ص

الكنيسة تنظم اليوم قداسا للموظفين فى عيد العنصرة

الأحد، 12 يونيو 2022 04:00 ص

كنائس مصر تحتفل بعيد العنصرة غدا.. مطرانية حلوان تلتزم بنسبة حضور 50% فقط.. والكنائس الكاثوليكية تراعى التباعد الاجتماعي وتحرص على ارتداء الكمامة.. وكنائس أسوان تقيم قداسات على فترات منعا للتزاحم

السبت، 11 يونيو 2022 10:00 م

أمين عام مجلس كنائس مصر: نحرص على مشاركة جميع الأقباط بقداس عيد العنصرة

السبت، 11 يونيو 2022 06:58 م

كنيسة العذراء مريم بالجمالية تبدأ الاحتفال بعيد العنصرة مساء اليوم

السبت، 11 يونيو 2022 05:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة