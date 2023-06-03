"الكانتلوب" شهد فاكهة سيناء يزين المزارع في السكاسكة والخروبة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

ظهر مجددا بمناطق شرق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء إنتاج الأرض من فاكهة " الكنتالوب السيناوي" الذي يُعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة، وتعتبر قريتا السكاسكة والخروبة بهذه المناطق من أهم مناطق إنتاج الكنتالوب، ويُعرف محلياً باسم "الشمام" ويتميز بلونه الأصفر الجذاب وطعمه الحلو.

يتم زراعة الكنتالوب في شمال سيناء الذي يوصف بالشهد على آبار جوفية، ويتم استصلاح مساحات رملية وتغطيتها بالتربة الطينية لجعلها مناسبة للزراعة. يتم أيضاً استخدام جودة الأراضي الطينية في قرية الخروبة لزراعة الكنتالوب.

يُشار إلى أن زراعة الكنتالوب في سيناء بدأت في عام 1982 بعد تحرير المنطقة، وانتشرت هذه الزراعة لتصبح من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة. ويُعتبر الكنتالوب المزروع في رمال سيناء مميزاً بطعمه ولونه ورائحته.

يؤكد المزارعون أن زراعة الكنتالوب تتطلب الأراضي الطينية أو تغطيتها بطبقة طينية قبل التسوية، ويتم ريها بمياه الآبار التي توزع عبر شبكات ري بالتنقيط. كما يتم زراعة الكنتالوب تحت الخنادق البلاستيكية خلال فصل الشتاء لحمايته من برودة الأجواء، وتُرفع هذه الخنادق في شهر 5 عند نضوج الثمار لجمعها وتسويقها.

تعتبر مناطق شمال سيناء المنتجة للكنتالوب ذات تاريخ طويل في هذا الإنتاج حيث كان يتم تصديرها للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تغطية الأسواق المحلية في جميع المحافظات. وقد نجح المزارعون في نقل خبرتهم في زراعة الكنتالوب إلى محافظات أخرى.

يتميز الكنتالوب السيناوي بوزن ثمرته الذي لا يزيد عن 500 جرام، ويُعتبر محصولًا زراعيًا هامًا في شمال سيناء. ويعود المزارعون في المنطقة بزراعته بقوة هذا العام، ويأملون في استمرار إنتاجه وتصديره إلى الأسواق المحلية والعالمية.

تساهم زراعة الكنتالوب في سيناء في توفير العديد من فرص العمل للشباب حيث يتطلب العمل في هذا المجال العديد من المهارات والخبرات المختلفة، مثل مهارات الزراعة والري والتسويق والتخزين والتصدير.

ويعتبر قطاع الزراعة في سيناء من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل للشباب وتحسين الدخل المادي للأسر.

وتقوم الدولة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، مثل توفير مصادر تشغيل الابار التي تسقي منها هذه الزراعات بخطوب ناقلة للتيار الكهربائي ومحولات توزيع.