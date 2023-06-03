اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على نجار أثناء محاولته دفن ابنته بعد وفاتها بسبب التعذيب فى الدقهلية

السبت، 03 يونيو 2023 04:32 م
القبض على نجار أثناء محاولته دفن ابنته بعد وفاتها بسبب التعذيب فى الدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلة في العقد الثاني من عمرها مصرعها بعد تعذيبها على يد والدها، بقرية الخلالة التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط الأب أثناء محاولته دفنها، واعترف بارتكابه الواقعة بغرض تأديبها.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع طفلة على يد والدها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتعذيب بقرية الخلالة دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص والتحريات، تبين أن الطفلة تدعى منار م.ال.غ. 11 سنة، وتقيم مع والدها ويعمل "نجار" بعد انفصال والدتها، وكشفت التحريات أن الأب يوم الواقعة انتابته حالة هستيرية، واحتجز الطفلة وقيدها وتعدى عليها بالضرب المبرح لتأديبها، وتركها وذهب لعمله، وأثناء محاولة عمها وزوجته إطعامها فوجئوا بوفاتها نتيجة إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وحاولت الأسرة دفن الجثمان وادعوا أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة.
 
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض تأديب الطفلة وتهذيب سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 
 

دفن طفله

تعذيب طفله

مصرع طفله

بلقاس

وصله تعذيب

ضبط أب

قوات الأمن

مركز شرطة بلقاس

ضبط نجار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة