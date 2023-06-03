القبض على نجار أثناء محاولته دفن ابنته بعد وفاتها بسبب التعذيب فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقيت طفلة في العقد الثاني من عمرها مصرعها بعد تعذيبها على يد والدها، بقرية الخلالة التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية ، وتم ضبط الأب أثناء محاولته دفنها، واعترف بارتكابه الواقعة بغرض تأديبها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع طفلة على يد والدها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتعذيب بقرية الخلالة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص والتحريات، تبين أن الطفلة تدعى منار م.ال.غ. 11 سنة، وتقيم مع والدها ويعمل "نجار" بعد انفصال والدتها، وكشفت التحريات أن الأب يوم الواقعة انتابته حالة هستيرية، واحتجز الطفلة وقيدها وتعدى عليها بالضرب المبرح لتأديبها، وتركها وذهب لعمله، وأثناء محاولة عمها وزوجته إطعامها فوجئوا بوفاتها نتيجة إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وحاولت الأسرة دفن الجثمان وادعوا أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض تأديب الطفلة وتهذيب سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.