العثور على جثة صاحب محل داخل حمام شقة فى البيطاش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية، العثور علي جثة صاحب محل، به عدة جروح قطعية في الرقبة واليد، داخل حمام بشقة صديقه بدائرة قسم الدخيلة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطه الدخيلة، بورود بلاغ من الأهالي، بمشاجرة داخل شقة بعقار بشارع رجب الطلخاوي بمنطقة البيطاش ووجود متوفي داخل الشقة.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوي ووجود جثمان"أ.ع" 25 عامًا، صاحب محل، مقيم بذات الشارع، مسجاة بأرضية الحمام.

وتمت مناظرة الجثة و تبين أن المتوفي يرتدي كامل ملابسه واصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدد 4جروح غائرة برسغ اليد اليسرى، فيما عثر بجواره على سلاح أبيض "سكين".

وبسؤال قاطني الشقة كل من صديقي المتوفي "م.ب" 26 سنة، سائق، ووالدته "ع.ع" 57 سنة، ربة منزل، مصابه بكدمات شديدة بالوجه والرأس، أشارت الثانية إلى أن المذكور حضر للمبيت صحبه نجلها المذكور بغرفة أعلى سطح العقار محل البلاغ.

وأضافت أنه حضر للشقة وطلب منها إعداد الشاي وأثناء ذلك تعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها المنوه عنها حتى أغشي عليها وعقب افاقتها وجدته بالحالة التي عثر عليه بها، وعلي الفور استدعت نجلها، مؤكدة أنه أحدث ما به من إصابات بنفسه مستخدمًا السلاح المعثور عليه بجواره، فيما أكد الأول مرور المتوفي بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة وأخبر أصدقائهما برغبته في إنهاء حياته.

وبسؤال كل من والد المتوفي وشقيقه أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.