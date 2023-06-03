وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية الأولى استهدفت مركبات كان على متنها عناصر من الإرهابيين في منطقة "جامعدها" التابعة لمدينة "كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى، والعملية الثانية استهدفت 4 مركبات، من بينها شاحنة كبيرة تحمل أسلحة في قرية "عمباريي" الواقعة بين منطقتي "بولو مرير" و"مرن غوباي"، مشيرة إلى تدمير كافة المركبات.