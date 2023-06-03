اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف خطوات التظلم على نتيجة الترم الثانى

السبت، 03 يونيو 2023 10:36 ص
الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف خطوات التظلم على نتيجة الترم الثانى تظلمات نتيجة الامتحان - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وتبدأ الإدارات التعليمية غدا الأحد تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية، ضوابط وخطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الشهادة الإعدادية.
 
أولا: من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة.
 
3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
ثانيا: شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة.
 
3-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه

نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه في الجيزة

نتيجه الشهاده الإعدادية في الجيزه بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهاده الاعداديه في الجيزة

محافظة الجيزة

محافظه الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديريه التربيه والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

نتيجة اعدادية الجيزة

نتيجة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة

شهاده الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

صفوف النقل

التظلم على نتيجة الصف الرابعة الابتدائي

التظلم على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالجيزة

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

رابعة ابتدائي

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023



الموضوعات المتعلقة

اليوم أول أيام طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء لمدة 15 يوما

الخميس، 01 يونيو 2023 11:34 ص

التعليم: التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية فى المديريات والإدارات

الخميس، 01 يونيو 2023 10:08 ص

فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان اليوم.. اعرف الخطوات

الخميس، 01 يونيو 2023 04:25 ص

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد.. و35 رسوم على المادة

الخميس، 01 يونيو 2023 12:49 ص

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة