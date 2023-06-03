اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى أرض فضاء بجوار مستشفى العدوة بالمنيا

السبت، 03 يونيو 2023 05:28 م
السيطرة على حريق فى أرض فضاء بجوار مستشفى العدوة بالمنيا قوات الحماية المدنية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق بمجموعة من النخيل والهيش، في أرض فضاء مجاورة لمستشفى العدوة دون أضرار بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بشوب حريق بأرض فضاء بجوار سور مستشفي العدوه المركزي، ما تسبب فى إثاره الذعر بين المرضي.
 
انتقل فريق الحماية المدنية الي موقع البلاغ، وتبين قيام أحد المزارعين بإشعال نيران  بهيش مما تسبب انبعاث لهب وادخنه الي عنابر المرضي.
 
تم إخماد الحريق، ومنع امتدادة الي المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
 

حريق

العدوة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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