السيطرة على حريق شب بأحد المطاعم الشهيرة فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق نشب بأحد المطاعم الشهيرة فى منطقة السقالة بالغردقة، دون وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، يفيد السيطرة على حريق شب بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية الى مكان الحريق، وتبين أن النيران التهمت محتويات المطعم بالكامل، ولم تتسبب النيران فى أى إصابات بشرية.

كما تبين أن سبب الحريق مدخنة المطعم، وتمت السيطرة على المطعم وتم تحرير محضر بالواقعة.