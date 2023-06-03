السيطرة على حريق اشتعل بعقار فى أطفيح بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اندلع حريق بعقار في أطفيح بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق، بعقار في منطقة العجمي بأطفيح، تم الدفع برجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للعقار، لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.