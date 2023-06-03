اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى تودّع قرينة الرئيس الأمريكى بعد انتهاء زيارتها لمصر

السبت، 03 يونيو 2023 06:41 م
السيدة انتصار السيسى تودّع قرينة الرئيس الأمريكى بعد انتهاء زيارتها لمصر خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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ودعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.
 
واستقبلت السيدة انتصار السيسى، أمس بمطار القاهرة الدولي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التي تمتد على مدار يومين.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية ، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .
 
ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر .
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السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي

جيل بايدن

زوجة الرئيس الامريكي

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