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أكرم القصاص
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السودان.. تجدّد الاشتباكات المسلحة في منطقة أم درمان القديمة

السبت، 03 يونيو 2023 03:00 ص
السودان.. تجدّد الاشتباكات المسلحة في منطقة أم درمان القديمة النزاع المسلح فى السودان - أرشيفية
وكالات

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في أحدث التطورات الميدانية على الساحة المشتعلة في السودان، ذكرت وسائل إعلام الجمعة، سماع أصوات للمدفعية الثقيلة في مدينة أم درمان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة في منطقة أم درمان القديمة أيضا، فضلا عن حدوث اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي مدينة أم درمان.

وسمعت أصوات المدفعية الثقيلة سمعت من منطقة الحلفايا شمالي العاصمة الخرطوم.

هذا وكانت الرياض وواشنطن قد علّقتا محادثات جدّة حول السودان نتيجة الانتهاكات المتكرّرة لوقف إطلاق النار، من قبل القوات السودانية وقوات الدعم السريع.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقيودا على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يمارسون العنف" في السودان.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.


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