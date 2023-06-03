السجن المؤبد لسائق و15 سنة لآخر لسرقتهما طالبة بالطريق العام في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي، بمعاقبة كل من " ح.أ.د" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية والسجن 15 عاما للحدث " ي.م .ح" لاتهامهم بالسرقة بالإكراه بالطريق العام للمجني عليها " ش.خ.ج".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بسرقتها بالطريق العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه حال ترجل المجني عليها " ش.خ.ح" 18 طالبة، بالطريق العام فوجئت بالمتهم الثاني " ي.م.ح" 17 سنة حال قيادته دراجة بخارية توكتوك ، يغلق عليها الطريق بتلك الدراجة البخارية وقام المتهم الأول " ح.ا.د" سائق توك توك والذي كان يستقل ذات الدراجة بالمقاعد الخلفية بمحاولة جذب وانتزاع هاتفها المحمول وحافظة نقوده من يدها كرها عنها فأحكمت الإمساك بالهاتف وتشبث به فحاول بجذب شخصها داخل التوكتوك فتركت منقولاتها له كرها عنها ،حتى قام بدفعها فسقطت أرضا، وفرا المتهمان هربا بالمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة ، ونفاذ أمر الضبط والإحضار، تم ضبطهما وبتفتيش شخص المتهم الأول عثر بحوزته على الهاتف المحمول، ومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، فإن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية ،قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.



