الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء فؤاد إبراهيم أبو النصر

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد إبراهيم مغاورى محمد الشناف؛ للتعزية فى وفاة اللواء طيار أركان حرب متقاعد فؤاد فؤاد إبراهيم أبو النصر، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء فؤاد إبراهيم أبو النصرالسبت، 03 يونيو 2023 02:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان أهمية احتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان (إنفوجراف)الجمعة، 02 يونيو 2023 10:09 م
الكنيسة: نشيد بالدور الفعال للرئيس السيسى لدعم ومساندة السودان والنازحين منها إلى مصرالجمعة، 02 يونيو 2023 05:09 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م
الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهوريةالثلاثاء، 30 مايو 2023 12:15 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة