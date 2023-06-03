اليوم السابع
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السبت، 03 يونيو 2023 03:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء فؤاد إبراهيم أبو النصر

السبت، 03 يونيو 2023 02:17 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء فؤاد إبراهيم أبو النصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد إبراهيم مغاورى محمد الشناف؛ للتعزية فى وفاة اللواء طيار أركان حرب متقاعد فؤاد فؤاد إبراهيم أبو النصر، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

فؤاد فؤاد إبراهيم أبو النصر

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عزاء



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