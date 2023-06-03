الداخلية تلاحق حائزي المخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الدخلية في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول) .

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال إستقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه ، وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة .