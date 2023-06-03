الداخلية تكشف تفاصيل معارضة شخص على أحكام بحبسه

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق يتضمن إلتماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها ضد (أحد الأشخاص ، شقيقه - مُقيمان بمحافظة الدقهلية).

بالفحص وبسؤال الشاكية قررت أنه صادر لصالح شقيقتها حكم قضائى ضد (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى قضية "إستعراض قوة" ، والمقضى فيها بالحبس سنتين لكل منهم..

بالاستعلام من النيابة العامة أفادت قيام اثنين منهم بالمعارضة فى الحكم لجلسة 5 سبتمبر 2023 ، وقيام الآخر بالمعارضة لجلسة 6 يونيو الجارى.