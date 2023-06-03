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الداخلية تكشف تفاصيل معارضة شخص على أحكام بحبسه

السبت، 03 يونيو 2023 08:17 م
الداخلية تكشف تفاصيل معارضة شخص على أحكام بحبسه حبس ..أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق يتضمن إلتماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها ضد (أحد الأشخاص ، شقيقه - مُقيمان بمحافظة الدقهلية). 
 
بالفحص وبسؤال الشاكية قررت أنه صادر لصالح شقيقتها حكم قضائى ضد (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى قضية "إستعراض قوة" ، والمقضى فيها بالحبس سنتين لكل منهم..
 
بالاستعلام من النيابة العامة أفادت قيام اثنين منهم بالمعارضة فى الحكم لجلسة 5 سبتمبر 2023  ، وقيام الآخر بالمعارضة لجلسة 6 يونيو الجارى.
 
 
 

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