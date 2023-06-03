اليوم السابع
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الداخلية تضبط 8 قضايا مخدرات فى دمياط

السبت، 03 يونيو 2023 11:04 ص
الداخلية تضبط 8 قضايا مخدرات فى دمياط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، أقسام شرطة (ثان دمياط- السرو- دمياط الجديدة).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
 
 
 

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